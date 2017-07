Parkeeroverlast blijft aanhouden dus moet er betaald worden

(Foto: RTV Noord)

De problemen met geparkeerde auto's in de Professorenbuurt-Oost in de stad blijven maar aanhouden. Daarom wordt er betaald parkeren ingevoerd. Van maandag tot en met vrijdag moet er tussen 16.00 en 22.00 uur betaald worden. Op die momenten is de parkeerdruk het hoogst.





Parkeerdruk

Toen kregen bewoners de ruimte om met een eigen initiatief de parkeerdruk op te lossen. Ze deden dat door een auto te delen met meerdere mensen of de auto verderop in de wijk te parkeren. Maar volgens de gemeente is de parkeerdruk nog steeds 'onaanvaardbaar hoog'. Daarom gaan ze nu wel over tot betaald parkeren.



Door: RTV Noord Correctie melden