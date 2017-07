Parkeren in Stad levert meer geld op dan verwacht

De gemeente Groningen heeft over het jaar 2016 bijna twee miljoen euro overgehouden aan het parkeren van auto's in de stad.

De gemeente dacht in eerste instantie dat ze 460.000 euro zou verdienen, maar dat is om precies te zijn 1.917.000 euro geworden.Dat komt onder meer door de aantrekkende economie. Daardoor hebben meer mensen de weg naar parkeergarages gevonden. Vooral de parkeergarage aan het Boterdiep werd vorig jaar meer bezocht. Dat kwam mede door de extra bedrijvigheid die er in het Ebbingekwartier is, na de komst van het studentenhotel en restaurant DOT Niet alleen de aantrekkende economie heeft voor meer inkomsten gezorgd. Prijsverhogingen hebben er ook aan bijgedragen. Parkeren op straat in de Binnenstad-Oost en de Hortusbuurt is duurder geworden en er moet betaald worden voor een parkeerplaats op zon- en feestdagen in de binnenstad.