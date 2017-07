Herstelde of nieuwe Friesenbrücke moet snelle treinverbinding niet in gevaar brengen

(Foto: hetnoordenvanboven.nl)

Of het nu nieuwbouw wordt of herstel van de Friesenbrücke, alle partijen in Provinciale Staten willen dat er een oplossing komt voor de geramde spoorbrug die de Wunderline niet in gevaar brengt.





Mayer Werf

De Duitse overheid komt namelijk tegemoet aan de wensen van de Mayer Werf door te opteren voor een nieuwbouwvariant, waarbij de brug met een draai open kan.



Gedeputeerde Fleur Gräper gaf eerder al aan dat dit het aantal treinbewegingen per uur in gevaar brengt en daardoor ook de Wunderline beperkt.



Aangenomen motie

Door middel van een unaniem aangenomen motie willen alle partijen in Provinciale Staten dat Gräper de Groninger wens bij de Duitse overheden nog eens onder de aandacht brengt.



Herstel

Bij voorkeur wordt de Friesenbrücke hersteld, want dat duurt minder lang dan nieuwbouw. Maar als het een nieuwbouwvariant wordt, moeten er voldoende minuten beschikbaar zijn om de Groninger ambitie voor de Wunderline wel te kunnen realiseren.



Tunnel

De optie van Groninger Belang, een tunnel onder de Ems door, werd door alle andere partijen weggeveegd. 'Onrealistisch', aldus SP-Statenlid Christiaan Serbanescu. 'Groninger Belang gelooft in een alternatieve werkelijkheid.'





De motie moet de Duitse overheden in beweging brengen om de Wunderline alsnog te laten slagen.



Door: Martijn Folkers Correctie melden