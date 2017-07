Organisatie Acantus gaat op de schop

De Veendammer woningcorporatie Acantus gaat reorganiseren. Bij de reorganisatie verdwijnen er minimaal vijf banen, maar dat aantal kan oplopen. Dat bevestigt bestuurder Marit Wagenmakers van vakbond CNV Vakmensen.

'De reorganisatie bevindt zich nog in een voortraject', geeft ze aan. 'Ik heb nog geen idee hoe het proces eruit gaat zien.'



Minder werk op kantoor

Wel is duidelijk dat er twee trajecten in het reorganisatieplan lopen. Zo verdwijnen er banen onder het kantoorpersoneel, maar wordt er ook gesneden in het onderhoudspersoneel.



'Het gaat om meer dan vijf banen', weet Wagenmakers te vertellen. De vakbondsbestuurder geeft aan dat de gesprekken 'in goede harmonie' verlopen.



Investeren in woningen

Directeur Anita Tijsma van Acantus legt uit dat het om een reorganistie gaat die in een groter perspectief moet worden gezien. 'De komende periode praten we met gemeenten in ons gebied over investeringen in woningen', zegt ze.



'We willen de komende vijftien jaar voor honderden miljoenen investeren in onze woningvoorraad.' Tijsma geeft aan dat de organisatie klaar moet zijn voor de toekomst.



'Dat kan inhouden dat er op bepaalde plekken iemand bij komt, maar dat op andere delen mensen verdwijnen. We zijn daarover met de Ondernemingsraad en de vakbonden in gesprek.'



Sociaal akkoord

Volgens Tijsma moet er een gedegen sociaal akkoord uitrollen, waarbij werknemers van Acantus naar werk worden begeleid. Of dat intern of extern is, durft ze in dit stadium nog niet te zeggen. In het najaar denkt Tijsma meer te kunnen vertellen over de reorganisatie.



Door: Martijn Folkers Correctie melden