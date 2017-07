Keeper Stefan van der Lei naar Willem II

Keeper Stefan van der Lei zet zijn voetballoopbaan voort bij Willem II. De geboren Stadjer heeft een contract voor een jaar getekend bij de club uit Tilburg.

Het afgelopen seizoen was de 24-jarige Van der Lei de derde keeper van de FC. Hij kreeg in februari te horen dat zijn contract met FC Groningen niet werd verlengd. In het seizoen 2014/2015 werd hij verhuurd aan FC Emmen. Halverwege keerde hij terug naar Groningen, toen hij geen basisplaats kreeg.In Tilburg gaat Van der Lei de concurrentie aan met Timon Wellenreuther en Mathijs Branderhorst. Bij Willem II wordt de keeper herenigd met trainer Erwin van de Looi, die eerder ook bij FC Groningen werkzaam was.