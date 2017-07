120 uur werkstraf voor het bezitten van een wapen, pepperspray en boksbeugel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 53-jarige man uit Groningen heeft een werkstraf van 120 uur gekregen voor het bezitten van een vuurwapen, boksbeugel en pepperspray.

De politie vond de spullen bij het doorzoeken van zijn woning, op 14 augustus vorig jaar. De man gaf toe dat het vuurwapen en de pepperspray van hem waren. 'Het wapen was voor mijn zoon. We wilden het wel afdichten hoor, zodat hij het niet meer deed.'



De boksbeugel was van zijn schoonzoon. Maar omdat hij wist dat het ding in zijn huis lag, is de Stadjer wel strafbaar. Met de werkstraf is de man het eens. 'Ik dacht dat ik een celstraf zou krijgen, dus een werkstraf vind ik wel prima', zei hij tegen de rechter.

Door: RTV Noord Correctie melden