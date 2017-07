Student krijgt boete voor schieten met gaspistool

(Foto: Flickr/Andrew Toskin (Creative Commons))

Een Groningse student werd zo gek van het geluid van een kettingzaag dat hij een gaspistool pakte en schoot. Dat komt hem nu op een boete van zeshonderd euro te staan.

Het incident gebeurde begin februari aan de IJsselstraat in de stad.



Een buurtbewoner schrok ontzettend van het afgaande pistool en belde de politie. Agenten troffen bij de 24-jarige man het automatische gaspistool en twee patronen aan.



'Ik wist niet hoe het in Nederland zat'

Hij had het wapen in Duitsland gekocht bij een toeristenwinkel. 'Ik wist dat het daar mocht, hoe het in Nederland zat wist ik niet.'



De officier van justitie vond het zorgwekkend dat het pistool geladen was en eiste een boete van duizend euro. Zelf verklaarde de man hierover dat hij het wapen niet zo goed kende en dat er daarom waarschijnlijk nog patronen inzaten.



Geen strafblad

De rechter hield er rekening mee dat de jongen geen strafblad heeft, studeert en verder niet in de problemen zit en verlaagde de boete naar zeshonderd euro.

Door: RTV Noord