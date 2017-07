Op heterdaad betrapt: zwaan vandaliseert auto's

Deze auto valt ten prooi aan de zwanensnavel van Mannetje A 071 (Foto: Marjan Brouwers)

Camerabeelden laten zien hoe een verdachte probeert een auto open te breken aan de Hora Siccamasingel in Groningen. De onverlaat in kwestie is wit met een zwarte vlek op zijn kop en heeft een zachtoranje snavel.

Wat is het motief?

Het motief van de verdachte is een raadsel. Ligt de auto vol krentenbollen? Zit er een verdwaald kuiken op de achterbank? Probeert de gevederde car-jacker achter het stuur te kruipen?



Mannetje A 071

'Ooooh, da's Mannetje A 071!', roept Jan Beekman uit. 'Die ken ik al jaren!' Beekman is al jaren actief bij de Zwanenwerkgroep van Avifauna. In die hoedanigheid ringt hij zwanen in de hele provincie, wat het gemakkelijker maakt om ze te volgen. 'Elke zwaan heeft een eigen burgerservicenummer', lacht Beekman.



Spiegelbeeld

En zo is het besnavelde heerschap dat hier op heterdaad betrapt dus 'Mannetje A 071', die al jaren hapt in autodeurgrepen, Beekman ontving er al eerdere mailtjes over. Een serie-autohapper, zogezegd. Zwanen die hun eigen spiegelbeeld zien, kunnen daar op verschillende manieren op reageren, vertelt de zwanenfluisteraar.



Lakschade

Zwanen zien zichzelf, en denken dat ze een andere zwaan zien. Daar reageren ze doorgaans op twee manieren op. Mannetje A 071 denkt dat hij een concurrent ziet, een indringer, zegt Beekman. 'Dan gaan de dieren knabbelen aan de auto. De eigenaren worden daar wat zenuwachtig van, en niet onterecht, want je kunt er aardige lakschade van oplopen.'



Superstimulus

Sommige zwanen zien in hun spiegelbeeld geen vijand, maar juist een potentiële partner, zegt Beekman. 'In een bushokje hing een keer een reclameposter waarop een levensgrote zwarte zwaan stond. En wat denk je? Daar stond een knobbelzwaan voor te pronken. Van zo'n superstimulus - zo'n enorm grote beeltenis - werd hij heel enthousiast, waarna hij zich enorm ging aanstellen.'



Flirten in het bushokje

In Veendam gebeurde iets soortgelijks, vertelt de zwanenkenner: ook daar stond een zwaan in een bushokje schaamteloos te flirten met zijn spiegelbeeld. 'Maar dat leverde gevaarlijke situaties op, want die zwaan stak steeds een drukke weg over. Sommige mensen vonden het eng, zo'n groot dier, en anderen vonden het zielig.'



Casanovazwaan

Er kwam een oplossing: het bushokje werd behangen met vuilniszakken, waarna de Casanovazwaan zijn 'geliefde' niet meer kon zien. 'Hij is nog twee keer komen kijken, daarna is hij afgetaaid', zegt Beekman.



Vrouw en kinderen thuis

Maar stierf hij toen niet aan een gebroken hart? Beekman lacht. 'Welnee joh, hij is gewoon naar huis gegaan. Want deze zwaan hád dus een vrouw en kinderen thuis.' Pardon? Waren zwanen niet het toonbeeld van huwelijkse trouw? 'Ze zijn zeker trouwer en monogamer dan mensen. Maar ook bij zwanen komen echtscheidingen voor.'



Verderop parkeren

Terug naar de Hora Siccamasingel. Auto-eigenaren kunnen moeilijk hun voertuigen volplakken met vuilniszakken. 'Ik adviseer om de auto, indien mogelijk, verder van het water te parkeren. En als dat niet kan, kun je er toch beter iets op plakken. Als je dat met schilderstape doet, kun je het er zo weer af plukken.'



Fanclub

De zwanen zijn bekenden in de straat en hebben een uitgebreide fanclub: geregeld krijgt Beekman appjes over de Hora Siccamazwanen. 'Dan is er een kuiken zoek of zo. Mensen zijn heel bezorgd.'



Nachtelijk brievenbusgeklepper

Beekman raadt verder aan de zwanen niet te voeren. 'Dan weet je zeker dat ze blijven terugkomen. Zwanen zijn superintelligent. In het Noorderplantsoen had je een stel zwarte zwanen dat overdag met de jongen door de wijk wandelde. Op vaste adresjes kregen ze steeds stukjes brood. Maar wat denk je? Die zwanen onthielden precies wáár wat te halen viel. Midden in de nacht legden ze exact dezelfde ronde af, en bij alle adresjes waar ze iets kregen, stonden ze aan de brievenbus te klepperen.'

