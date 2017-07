Geert Teis heeft nieuwe baas

Annelies Klunder wordt de nieuwe directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal. Ze volgt Nina Hiddema op, die op 15 september vertrekt. De 41-jarige Klunder woont in Assen en werkt al jarenlang in de cultuursector.

Sinds 2006 werkt ze in verschillende functies bij theater De Nieuwe Kolk in Assen. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de Assense Uitmarkt en De Volksopera.



Klunder is blij met haar benoeming: 'Het is tijd voor een volgende stap. Bij de aankondiging van het vertrek van Nina Hiddema en na een gesprek met haar wist ik dat ik dit heel graag wil doen', zegt ze.



'Het voelt als een natuurlijk moment om de opgedane kennis en kunde elders in de praktijk te brengen, het liefst in een compacte organisatie waar met hart en ziel wordt gewerkt'.

Door: RTV Noord