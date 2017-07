Groninger Forum heeft er een baas bij

Hans Poll wordt de nieuwe directeur Marketing en Programma van het Groninger Forum. Samen met algemeen directeur Dirk Nijdam vormt Poll de directie van het Forum.

Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Forum is overtuigd van de keuze: 'Met Hans Poll halen we een uiterst ervaren directeur Marketing & Programma in huis die op bevlogen wijze het merk Groninger Forum zal vormgeven'.



Poll komt over van Marketing Groningen, waar hij directeur was. Daar stopt hij per 1 oktober mee. Daarvoor werkte Poll onder andere bij verzekeringmaatschappij FBTO en Dierenpark Emmen.

Door: RTV Noord