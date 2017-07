NAM moet bevingschade zes boerderijen nader kunnen onderzoeken

De NAM moet aardbevingsschade aan zes monumentale boerderijen in Groningen nader kunnen onderzoeken. Dat heeft de rechter in Assen woensdag beslist.

De bewoners liggen al jaren met de NAM overhoop over de schade aan hun panden die door de aardbevingen zijn veroorzaakt. Samen zijn ze een bodemprocedure gestart. Dit is een langdurige procedure waarin de zaak 'tot op de bodem wordt onderzocht'.Woensdag stonden twee pandeigenaren uit Slochteren en Noordbroek tegenover de NAM voor de rechter. Zij stellen dat zij door de aardbevingen meer schade hebben geleden dan de NAM wil uitkeren. Zij hebben geen vertrouwen in de schaderapporten die door de NAM zijn opgesteld en lieten daarom zelf een contra-expertise opstellen.Gezamenlijk claimen de zes pandeigenaren ruim zes miljoen euro. De NAM wil best betalen, zei een woordvoerster van de NAM, 'maar dan alleen schade die is veroorzaakt door aardbevingen'.De zes Groningers vinden de rapporten die door de NAM zijn opgesteld niet betrouwbaar. De NAM wil best onderzoek doen naar de meest recente schade, maar NAM-medewerkers worden niet op de erven toegelaten, werd op zitting gezegd. De rechter vindt dat de bewoners wel mee moeten werken.De NAM krijgt tot 1 november de tijd om met een nieuw rapport te komen. Dan kan pas over de schade worden onderhandeld.Op 20 juli staan twee boeren uit deze groep tegenover de NAM voor de rechter in Assen. Zij spannen dan een kort geding aan, omdat hun huizen te onveilig zijn om in te wonen. Zij willen dat er acute maatregelen worden genomen.