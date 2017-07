'Aantrekkingskracht Zuidlaren groter met komst drie supermarkten'

Zo zou het terrein er uit kunnen komen te zien. (Foto: Gemeente Tynaarlo)

De komst van drie supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve (PBH) in Zuidlaren leidt tot een grotere aantrekkingskracht van het dorp.

Dat verwacht voorzitter Rinse Dijkstra van de ondernemersvereniging in Zuidlaren, meldt RTV Drenthe. Tijdens een informatieavond van de gemeente Tynaarlo werd het plan gepresenteerd. Op het terrein moeten de Albert Heijn en de Jumbo en een discountsupermarkt neerstrijken.



Grotere aantrekkingskracht

'De aantrekkingskracht van Zuidlaren is al groot, maar ik denk dat die nog veel groter kan worden. Je moet alleen wel zorgen dat je een goede, natuurlijke verbinding krijgt tussen het Prins Bernhardhoeve-terrein en het centrumgebied. Mensen moeten wel met gemak ook nog het dorp ingaan', aldus Dijkstra.



De Albert Heijn en de Jumbo zitten nu aan de Stationsweg in het dorp. Beide supermarkten hebben op hun huidige locatie niet de mogelijkheid om uit te breiden. Bij nieuwbouw op het PBH-terrein is die mogelijkheid er wel.



'Als je een combinatie maakt van twee full service-supermarkten en een discounter, dan krijg je een goede aanvulling van je winkelaanbod', vermoedt Dijkstra. Hij denkt dat ook de andere leden van ondernemersvereniging positief tegenover het plan staan.



In het plan is verder ruimte voor de bouw van een parkeergarage en woningbouw.



Reacties

Ondernemer Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren vindt het plan erg groot voor Zuidlaren, maar vindt het verder nog te vroeg om zijn mening te geven.



Henk Munting, de voorzitter van de Klankbordgroep Zuidlaren, vindt het ook nog te vroeg voor een reactie. 'We willen dit eerst nog met de leden bespreken.'



In 2014 was de klankbordgroep overigens tegen verplaatsing van Albert Heijn naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Verplaatsing zou betekenen dat minder mensen gaan winkelen langs de Stationsweg.

Door: RTV Noord Correctie melden