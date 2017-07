Megaklus bij Noord- en Zuidhorn nadert uur U

Nooit eerder is er in onze provincie een klus uitgevoerd zoals komende zaterdag bij Noord- en Zuidhorn gaat gebeuren. Daar wordt de nieuwe spoorbrug op zijn plek gezet.

De brug van bijna honderdtwintig meter lang en een gewicht van 1,7 miljoen kilo komt over het Van Starkenborghkanaal te liggen. De voorbereidingen op de monsterklus zijn al in volle gang.Voor belangstellenden die niks van de klus willen missen is aan de noordzijde (aan de kant van Transportbedrijf Koopman) een publieksvak ingericht. Mensen die met de auto komen worden naar een parkeerterrein geleid.Ter plaatse is geen plek voor auto's en geldt een parkeerverbod. De zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal (de Zuidhorn-kant) is helemaal afgesloten.