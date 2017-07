MartiniPlaza vormt decor voor lichamenexpositie

(Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) Een niet-rokerslong en een rokerslong (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

MartiniPlaza vormt vanaf donderdag het decor voor 200 lichamen en lichaamsdelen. De rondreizende expositie Real Human Bodies strijkt dan neer in de stad Groningen.

De lichamen zijn echt, maar wel 'geplastineerd'. 'Dat betekent dat door chemische processen alle cellen veranderd zijn in siliconencellen', legt Ed Mareco van de expositie uit.



'Humaan'

De tentoonstelling komt oorspronkelijk uit Amerika, maar reist al vijf jaar door Europa. 'Het doel is voornamelijk didactisch. We willen een breed publiek kennis laten maken met het innerlijke lichaam. Op een veilige en humane manier', vertelt Mareco.



Iets dat volgens hem eerder alleen was voorbehouden aan universiteitsstudenten.



Rokerslong

Het klinkt wel macaber: lichamen tentoonstellen. Mareco: 'We zoeken geen aanstoot. We zetten de lichamen niet op een fiets ofzo. Alle lichamen staan of liggen op een normale manier.'



De expositie toont niet alleen lichamen, maar ook lichaamsdelen. Zo zijn er twee longen te zien: een van een roker, een van een niet-roker. 'We willen mensen ook inzicht geven wat er in ons lichaam gebeurt', legt Mareco uit.

