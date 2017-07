Biljartmerk Bierling-de Schepper gaat onder de hamer

De Groningse biljartfabriek Bierling-de Schepper verdwijnt na 130 jaar, maar er is een heel klein kansje dat de naam blijft bestaan.

Het merk, inclusief de naam, mailadressen en klantenbestand, wordt aangeboden op onlineveilingmeester.nl Het is een van de ruim 500 kavels die geïnteresseerden kunnen kopen. Volgens Tiemen Dolfijn van de veilingssite is er veel belangstelling. 'We zien veel actie op de site. Niet alleen uit het Noorden, maar ook vanuit Zuid-Nederland en België.'Dolfijn zegt het wel jammer te vinden dat er een einde komt aan 130 jaar biljarthistorie.Huidig eigenaar Albert Slotema van VDM nam Bierling-de Schepper twee jaar geleden over na een faillissement, maar moest concluderen dat het niet lukt.'Ik heb me erop verkeken. Ik moet hier iedere dag zijn om de zaak draaiende te houden en dat is niet langer te combineren met mijn andere bedrijven', zei hij eerder.Zaterdag is er nog een kijkdag bij de biljartfabriek in Leek. Biljartfabriek Bierling maakt doorstart in Leek (2015) Biljartfabriek wordt na 128 jaar failliet verklaard (2015)