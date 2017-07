Ziggo-klanten in Stad hebben hele dag last van storing

(Foto: RTV Noord/Astrid Mellema)

Door een storing kunnen Ziggo-abonnees in een deel van de stad Groningen sinds woensdagochtend geen radio en televisie ontvangen. Ook kunnen ze niet internetten of bellen.

Het gaat om straten in Paddepoel en de Concordiabuurt. Aan het begin van de ochtend hadden honderden mensen last van de storing, maar inmiddels zijn dat er wat minder. Dat zegt Ziggo-woordvoerder Gradus Vos.



Volgens hem ontstond de storing nadat er een fout is gemaakt bij testwerkzaamheden aan het glasvezelnetwerk. Omdat er tientallen glasvezelverbindingsstukken moeten worden vervangen duurt de storing tot ongeveer 17.00 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden