DAL-gemeenten experimenteren met voor-inburgeringscursus

(Foto: ANP XTRA/Roos Koole)

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum experimenteren vanaf deze zomer met een verplichte voor-inburgeringscursus voor nareizende statushouders.

Het is de bedoeling dat de vluchtelingen op deze manier beter hun plek vinden in onze samenleving en succesvoller zijn tijdens het inburgeringsexamen.



Via Veenhuizen naar familie

Vluchtelingen die in een asielzoekerscentrum (azc) wachten tot ze hun toegewezen woning kunnen betrekken, krijgen al een twaalf weken durende voor-inburgeringscursus. Voor familieleden die later naar Nederland komen is dat niet het geval.



'Ze zitten eerst vier dagen in het azc in Veenhuizen en gaan daarna direct naar de woning van hun partner', zegt wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) van Delfzijl.



Eigen verantwoordelijkheid

Eenmaal bij hun partner ingetrokken, is het de eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling om zich aan te melden voor de verplichte inburgeringscursus. Ze kunnen daarvoor een lening aanvragen bij de DUO en zelf bepalen of ze het onderwijstraject volgen via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), of thuis achter een computer.



Geïsoleerd

Doordat velen voor een digitale cursus kiezen, bestaat de kans dat ze geïsoleerd raken. 'Daarnaast melden sommige vluchtelingen zich niet eens aan. En we willen voorkomen dat we na vijf jaar tot de conclusie komen dat sommigen niet goed zijn ingeburgerd examen niet halen', zegt Joostens.



COA juicht het experiment toe

De gemeenten werken in dit experiment samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Werkplein Fivelingo, Stichting Welzijn en Dienstverlening en het Noorderpoortcollege. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers juicht het experiment toe. 'De voor-inburgeringscursus is een goede basis voor de uiteindelijke inburgeringscursus.'



750 euro per vluchteling

Aan het experiment doen vijftien 'nareizigers' mee. Minderjarigen vallen daar niet onder, omdat ze leerplichtig zijn. Voor het project hebben de gemeenten 750 euro per vluchteling gereserveerd.



Evaluatie

In december wordt gekeken of de voor-inburgeringscursus definitief wordt ingevoerd voor de tientallen nareizigers die de komende jaren nog naar Delfzijl, Appingedam en Loppersum komen. In dat geval vragen de gemeenten het ministerie van Sociale Zaken om de kosten voor haar rekening te nemen.

Door: Sven Jach