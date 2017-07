Warffum maakt zich op voor eerste wedstrijd van FC Groningen

Warffum is woensdagavond het decor van de traditionele seizoensopening van FC Groningen, dat altijd tegen het RWE Eemsmond-team speelt. 'En het veld ligt er als een biljartlaken bij', constateert verslaggever Theo Sikkema.

Hij inspecteert het veld van sportpark Westervalge alvast, waar Piet Geert Nicolai van de organisatie druk rondloopt: 'Het is ieder jaar weer hard werken. Het is geen kwestie van het draaiboek van vorig jaar uit de kast pakken.'Nicolai hoopt op ongeveer 800 toeschouwers. Het is de tweede keer dat de openingswedstrijd van het seizoen in Warffum wordt gespeeld. Vijf jaar geleden werd het 16-0 voor FC Groningen.En ook toen was mevrouw Vogel er al bij, want ze is al een bijna dertig jaar vrijwilliger bij VV Warffum. Vanavond houdt ze zich opnieuw bezig met de kaartverkoop en koffie en thee: 'Maar ik doe alles, kan mij niks schelen wat. Ik ben ook fan van FC Groningen, maar VV Warffum komt voor mij altijd op de eerste plek!'De wedstrijd begint om 19.00 uur. Aanwinst Todd Kane doet nog niet mee bij FC Groningen, maar reist wel mee naar Warffum.