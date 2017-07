Ringweg op de schop: Help, hoe kom ik thuis?

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn begonnen. Diverse afzettingen zorgen ervoor dat het verkeer rond het Europapark in de spits vastloopt. 'Dit is nog maar peanuts', zegt Bert Kramer van Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die de werkzaamheden uitvoert.

Honderden werknemers van de bedrijven op het Europark vertrekken aan het einde van de middag huiswaarts. Oost-Groningers komen vrij makkelijk weg via Westerbroek of via de zuidelijke ringweg naar de A7.Automobilisten die via Ring Zuid naar het Julianaplein moeten, hebben het minder simpel. Werknemers van Menzis en Ziggo kozen tot voor kort voor de route aan de 'achterzijde' van hun werk, via het Winschoterdiep en dan de oprit bij de Meeuwerderbaan naar de ringweg. Deze oprit is sinds kort definitief gesloten.'Het verkeer moet nu een eigen weg zoeken', zegt Kramer. 'Wat ons betreft zouden automobilisten via het Noordlease Stadion en de Europaweg moeten rijden. En dat zien we ook wel een beetje gebeuren.'De druk op het Europaplein neemt hierdoor toe; de druk die in de avondspits toch al hoog is vanwege de grote stroom verkeer die dagelijks op gang komt vanaf het industrieterrein Driebond langs het pand van Dagblad van het Noorden. Een file vanaf de rotonde bij de Bauhaus naar de kruising richting de Ring Zuid is eerder regel dan uitzondering.Behalve de extra auto's die door de afzettingen de Europaweg weten te vinden, zijn er ook nog automobilisten die de weg via het Winschoterdiep en de Griffeweg pakken vanaf de stadkant. Gevolg: file bij de oprit en bij de drie toegangswegen richting het Europaplein. Geregeld staan auto's zelfs óp het kruispunt te wachten.Al is er volgens Kramer ook een verzachtende omstandigheid. 'Nu de oprit bij de Meeuwerderbaan weg is, zie je dat het verkeer dat hier normaal de ringweg op ging het verkeer vanaf de oprit Europaweg niet meer in de weg zit. Dat stroomt beter door.'De route via de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, Kempkensberg en de Verlengde Hereweg richting de ringweg vormde lange tijd een alternatief vanaf Europark. De tijdelijke stremming van Kempkensberg, de weg tussen de ringweg en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt ervoor dat de smalle Waterloolaan door automobilisten wordt gebruikt.Toch ziet Kramer geen reden om in te grijpen. 'Als je een paar avonden in de week in de file staat bij de spoorwegovergang bij de Verlengde Lodewijkstraat, dan word je daar ook tureluurs van. De mens is een gewoontedier. Je moet niet te snel ingrijpen na een verandering. Mensen moeten de tijd hebben om hun weg te vinden.''We hebben niet zomaar even een weggetje over in de stad, het is overal druk. De kunst is om mensen uit te dagen om ze uit de auto en van de weg te krijgen. We gaan bij bedrijven langs - grote bedrijven zoals Gasunie, Suikerunie, UMCG en DUO zijn al erg bezig om dat voor elkaar te krijgen.'De huidige problematiek is een voorproefje voor wat nog gaat komen. Zo is er van 6 tot en met 14 augustus geen treinverkeer mogelijk vanwege werk aan de Helperzoomtunnel en voorbereidend werk bij de spoorwegovergang bij de Esperantostraat.'Vooral bij de Esperantostraat gaat heel veel gebeuren met onder meer vier grote kranen. We werken echt met een vijf minuten-planning. Als iets uitloopt, moeten we een back up hebben om die vijf minuten in te halen. Krijgen we het niet af, dan heeft dat invloed op de uiteindelijke werkzaamheden daar.'De ringweg zelf wordt uiteindelijk aan de noordkant tijdelijk uitgebouwd met twee versmalde rijbanen. Samen met de huidige rijbanen vanuit de richting Hoogezand naar het Julianaplein moeten automobilisten het daarmee doen. De twee rijbanen aan de zuidkant, vanaf het Julianaplein rechtsaf, worden afgesloten.'We kijken naar de mogelijkheid om het vrachtverkeer niet op die weg te hebben in de spits', filosofeert Kramer over een manier om de overlast in te perken.Voor totale chaos vreest hij niet. 'In 2000 en 2001 heb ik eerder zoiets meegemaakt. De helft van de ringweg hebben we toen afgesloten. Na een dag of 3 á 4 zag je de overlast minder worden. Mensen hebben eerst chaos nodig. Daarna zoeken ze een alternatief. Het is de komende tijd door de zure appel heen bijten.'In onderstaand kaartje staan de huidige opbrekingen in het rood aangegeven. De oranje lijnen zijn toekomstige afsluitingen. De gele, paarse en blauwe lijn geven de alternatieve routes aan die automobilisten vanaf het Europark nemen.Meer informatie over de aanpak van de Ring Zuid is te vinden in ons dossier 'Zuidelijke Ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen'