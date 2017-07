Westerwolde wil laaggeletterdheid bestrijden

(Foto: Flickr/Caleb Roenigk (Creative Commons))

Bellingwedde en Vlagtwedde gaan gezamenlijk laaggeletterdheid aanpakken door twee Taalhuizen in te richten. Eén in de bibliotheek in Bellingwolde en één in de bibliotheek in Ter Apel.





Taal, rekenen en begeleiding

In Bellingwedde en Vlagtwedde zijn bij elkaar ongeveer vierduizend laaggeletterden. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.



In het Taalhuis kunnen zij terecht met vragen over taal en rekenen en voor begeleiding. De Taalhuiscoördinator bekijkt per inwoner welk traject het beste past.. De bedoeling is dat ieder jaar 2,5 procent van de laaggeletterden een passend traject krijgen aangeboden.



Door: RTV Noord Correctie melden