Gemeente legt ruim 7 ton neer voor behoud bed-bad-brood

De gemeente Groningen hoest ruim 700.000 euro op om de bed-bad-brood-voorziening in de benen te houden.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zette eind vorig jaar de geldstroom voor bed-bad-broodvoorzieningen vanuit het Rijk stil. De gemeente Groningen gaf destijds al aan dat het desondanks de voorziening in stand wil houden.De raad voegt nu de daad bij het woord. Het onderkomen voor afgewezen asielzoekers in het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkiweg blijft door de investering in elk geval tot november open.