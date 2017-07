Bezwaarmakers Pauperparadijs vangen bot: voorstellingen mogen doorgaan

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het theaterspektakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen mag op dezelfde voet doorgaan. De vergunningen zijn op juiste gronden verleend. Dat heeft de rechter in Groningen vandaag beslist.

Overlast

Drie buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast en geloop rondom hun woningen. Zij stapten vorige maand naar de rechter. Ze eisten dat de geplande voorstellingen niet zouden doorgaan, of dat op zijn minst het aantal voorstellingen zou worden verminderd. Dit vindt de rechter niet nodig.



Meer voorstellingen

Het Pauperparadijs is bezig met het tweede seizoen. Vorig jaar ondervonden de buurtbewoners overlast door dit spektakel. Toen werden 40 voorstellingen gespeeld. Dit jaar staan 52 optredens op het programma. De buren wilden dat de gemeente de afgegeven vergunningen intrekt.



Binnen de normen

Het geluid valt binnen de normen, stelde de rechter vast. 'Er is geen reden om aan te nemen dat de belangen van de buurtbewoners onevenredig worden geschaad.'

