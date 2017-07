Bauke Mollema: 'Het was leuk om weer even te klimmen'

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema was blij dat hij in de Ronde van Frankrijk eindelijk tegen een berg op kon rijden. 'Het was even wennen, maar het voelde meteen goed. Klimmen is wat ik graag doe en dan gaan de benen meteen beter voelen. Ik ben tevreden. Tot iets meer dan twee kilometer voor de top zat ik goed. Dat is wat ik had verwacht.'

In dienst van Contador

Bij Trek-Segafredo rijdt Mollema in dienst van Alberto Contador, de Spanjaard die een gooi wil doen naar de eindzege. 'Voor mij is dat toch wat minder stressen dan in de tijd dat ik zelf voor het klassement reed', zei de Groninger tegen de NOS. 'Natuurlijk wordt het nodige van je verwacht, maar het is niet aan mij om het in de slotfase af te maken.'





Kopman Contador verloor wel een paar seconden op Chris Froome en Richie Porte, twee andere favorieten. 'Kan gebeuren', aldus Mollema. 'Hem kennende komt hij wel terug.''

