FC Groningen opent oefenserie met 16-0 overwinning

Ruim duizend toeschouwers zagen woensdagavond hoe FC Groningen het regioteam van RWE Eemsmond versloeg. In Warffum werd het 16-0 voor de eredivisionist.

Na ruim een kwartier spelen stond er 5-0 op het scorebord. Joël Donald maakte de openingstreffer voor de FC. Donald speelt normaalgesproken als spits in het elftal onder de 23.Tom van Weert (2x), Django Warmerdam en Juninho Bacuna breidden de score al snel uit.Door diezelfde Bacuna, Oussama Idrissi en opnieuw Donald stond na een halfuur de 8-0 op het scorebord. Dat was ook de ruststand.Na rust opende invaller Amir Absalem de score. Jesper Drost (2x) zorgde voor de dubbele cijfers en ook Bacuna, Warmerdam, Idrissi (2x) en Robbert de Vos wisten in de tweede helft het net te vinden.Daarmee werd de eindstand bepaald op 16-0.Trainer Ernest Faber ontbrak bij de seizoensopening van de FC. Hij was op scoutingstrip, om naar een nieuwe spits te kijken.Spelers als Padt, Tibbling, Mahi, Hrustic en Memisevic ontbraken nog, zij sluiten op 12 juli aan. Nieuwe aanwinsten Ritsu Doan en Todd Kane volgen een apart programma.