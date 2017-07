Gele brandweerwagen verdwijnt voorgoed uit Stad en Ommeland

(Foto: Veiligheidsregio Groningen)

De brandweer van Bad Nieuweschans krijgt dinsdag een nieuwe tankautospuit. Daarmee verdwijnt de gele brandweerwagen voorgoed uit onze provincie.

Bad Nieuweschans had twintig jaar lang een gele brandweerwagen. Het dorp was de laatste met een voertuig met een gele kleur. De nieuwe wagen is de eerste van vijftien nieuwe brandweerwagens in Stad en Ommeland.



Brandweerrood

Na Bad Nieuweschans zijn Winschoten, Nieuwe Pekela en Siddeburen aan de beurt.



De nieuwe wagens beschikken over een grotere watertank en manschappencabine. Ook hebben de nieuwe auto's betere verlichting en remmen ze beter. En...ze zijn allemaal weer brandweerrood.

Door: RTV Noord