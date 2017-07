'Noordelijk bedrijfsleven is vernieuwend maar er gebeurt te weinig mee'

Het bedrijfsleven in Noord-Nederland is innovatief maar de vernieuwingen worden te weinig verzilverd.

Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Dries Faems van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.



Subsidies

Investeren in onderzoek en ontwikkeling is een flinke kostenpost voor ondernemers. Om er toch van te profiteren moeten de vernieuwingen goed worden ingepast in de organisatie en dat gebeurt in het noorden nog te weinig, meent Faems.



Hij pleit ervoor dat er ook subsdies komen om bedrijven in te richten met vernieuwingen. Daardoor komt er meer aandacht voor organistorische verbeteringen.

