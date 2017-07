Noord Vandaag: Al eens een rokerslong gezien van dichtbij?

(Foto: RTV Noord)

Het heeft iets morbides, maar ook weer niet: in MartiniPlaza zijn vanaf donderdag tweehonderd lichamen en lichaamsdelen te zien. Ze zijn echt, maar door chemische processen zijn alle cellen veranderd in siliconencellen, vertelt Ed Mareco, die over de expositie vertelt in de uitzending.

Verkeerschaos

'Blijf zo veel mogelijk uit de auto!' Dat adviseert Bert Kramer van Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg uitvoert. De stad gaat op de schop en flink ook: tot 2021 wordt er gebouwd, aangelegd en omgeleid. Nu wordt nog wisselend gereageerd op de werkzaamheden, maar het ergste moet nog komen.







Verder in Noord Vandaag:

- Argwaan om schadefonds aardbevingsschade

- RWE Eemsmond thuis, altijd gevaarlijk





