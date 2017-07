Bouw nieuwe supermarkt onzeker: gemeente vraagt hoofdprijs voor stukje gras

De bouw van een nieuwe supermarkt in Spijk staat op losse schroeven. De Coop wil een nieuw gebouw plaatsen achter het huidige pand, maar de supermarktketen moet twee ton betalen om het stuk grond te kopen van de gemeente.

'Dat slaat nergens op', zegt locatiemanager Wiebe Buist. 'Belachelijk.'



Niet langs N33

Buist heeft naar eigen zeggen al tien jaar plannen om uit te breiden, aangezien de winkel uit haar jasje groeit. Een plek op bedrijventerrein Tjariet langs de N33, waar de grond zes keer zo goedkoop is, zagen de gemeente en provincie niet zitten om 'reuring' te houden in het centrum van het dorp.



Daarom wil Buist een twee keer zo groot gebouw neerzetten op de plek waar nu een speeltuin is. Het huidige pand wordt dan afgebroken. Daar komt een parkeerplaats voor enkele tientallen auto's.



De ondernemer mag achter z'n huidige winkel bouwen, maar moet daarvoor tweehonderd euro per vierkante meter betalen. 'Daarmee maakt de gemeente zichzelf belachelijk. Dat vragen ze in het centrum van Apeldoorn en Zwolle, maar niet in Spijk', vertelt Buist.



Uitbreiding onzeker

Voor de supermarktketen kan het niet uit, waardoor het hoogst onzeker is of de nieuwbouw wel doorgaat. 'In veel dorpen gaan winkels weg, maar wij willen juist uitbreiden. We willen best een redelijke prijs neerleggen (75 euro per vierkante meter, red.), dat is vergelijkbaar met grondprijzen in andere noordelijke dorpen', vertelt Buist.



Ook makelaar Jan Koolhof uit Delfzijl vindt twee ton voor het stukje groen in het dorp 'wel heel erg hoog'. Volgens Koolhof gaat bouwgrond meestal voor de helft van dit geld over de toonbank: 'De prijs ligt gemiddeld rond de honderd euro per vierkante meter. Maar in Spijk gaat het om een stukje snippergroen, en dan is de prijs nog lager.'



Supermarkt weg uit Spijk

Het huidige gebouw van de Coop is afgeschreven. Renovatie zit er volgens Buist niet in: 'Het dorp is toe aan een nieuwe supermarkt. Dan moet de gemeente zich niet op deze manier opstellen.'



Buist vervolgt: 'Als ze vasthouden aan die tweehonderd euro, mogen ze straks aan de inwoners van Spijk en omgeving uitleggen waarom de winkel weggaat. Je kan het zo mooi krijgen, waarom zou je dan tegenwerken?'



Richtprijs

Volgens de gemeente Delfzijl is het bedrag van tweehonderd euro per vierkante meter een richtprijs, en kan er nog over onderhandeld worden. Die prijs geldt ook voor vergelijkbare stukken grond in andere dorpen in de gemeente.



Lijst Stulp heeft inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld over de kwestie.

Door: Martin Drent Correctie melden