'Wachttijden in de zorg lopen op in het noorden'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt aan de bel: de wachttijden in de zorg lopen op. Vooral in het noorden.

De oplopende wachttijden zijn een landelijke trend, maar de NZa kreeg in het afgelopen najaar 'signalen over stijgende wachttijden en knelpunten vanuit de specifieke regio's Noord-Nederland (Friesland en Groningen) en Twente, schrijft de instantie in haar rapport Volgens de NZa heeft die hoge wachttijd voornamelijk te maken met een oplopend tekort aan medisch personeel, terwijl er wel steeds meer ouderen wonen die zorg nodig hebben.Als gevolg hiervan zeggen ziekenhuizen zelf dat vooral de afdelingen geriatrie, oogheelkunde en revalidatiezorg het steeds drukker krijgen.Ziekenhuizen en de NZa hebben voor elk onderdeel normen afgesproken als het om wachttijden gaat.