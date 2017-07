Paard glijdt uit en belandt in greppel: amazone gewond

(Foto: De Vries Media)

Een amazone is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval in Oldekerk. De vrouw reed met haar paard over de Kuzemerweg in Oldekerk toen het dier plotseling uitgleed.

Enkel gebroken

Daardoor viel de vrouw van het paard af en belandde het dier in een greppel. De vrouw heeft mogelijk haar enkel gebroken. Het paard kon zelf niet uit de greppel komen, waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Die bevrijdde het uit zijn benarde positie.



Het paard bleef verder ongedeerd.

Door: RTV Noord Correctie melden