VVD Midden-Groningen gaat 'appen' in aanloop naar verkiezingen

De VVD in Midden-Groningen gaat WhatsApp inzetten. Daarmee start de partij aan het begin van de campagne voor de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente, op 22 november.

De partij wil inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zo actief informeren, maar ook mee laten denken over de standpunten van de politieke partij.In de aanloop naar de verkiezingen kunnen mensen vragen waar de partij voor staat, zegt Sharon Min, fractievertegenwoordiger van VVD Midden-Groningen. 'Maar dat gebeurt ook andersom. We sturen dan een appje met de strekkingZo kunnen we ons goed realiseren of ons standpunt strookt met wat de mensen in onze gemeente belangrijk vinden.'Maar ook buiten de campagnetijd om wil de VVD beter luisteren naar wat er onder de inwoners van de gemeenten leeft. 'Er kan maar een bepaald aantal mensen in de gemeenteraad, maar dat betekent niet dat alleen die mensen kunnen bepalen wat er speelt.' Door het inzetten van WhatsApp wil de VVD deze drempel, ook na 22 november, verlagen.En op 22 november, als de verkiezingen zijn? 'Dan denk ik wel dat we iedereen een appje gaan sturen, om ze aan het stemmen te herinneren', zegt Min.Echt campagne voeren, dat wordt het niet. Daarvoor gaat de VVD toch gewoon nog, ouderwets, langs de deuren.Op 22 november worden herindelingsverkiezingen gehouden in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Vanaf het nieuwe jaar vormen deze gemeenten samen de nieuwe gemeente Midden-Groningen.Ook in Bellingwedde en Vlagtwedde zijn dan verkiezingen: deze gemeenten zijn vanaf 1 januari samen gemeente Westerwolde. In andere gemeenten in de provincie Groningen vinden op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats.