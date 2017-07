Russisch windmolenpark heeft Gronings tintje

Het grootste op land te bouwen windmolenpark van de Poolcirkel is er gekomen met hulp vanuit Groningen. Ondernemer Paul Logchies uit Castricum laat 83 windmolens bouwen in de Russische stad Moermansk. Na tien jaar onderhandelen kwam er door hulp van de stedenband Groningen-Moermansk schot in de zaak.

De samenwerkingsband bestaat sinds 1989. Er wordt tussen de twee steden samengewerkt op onder meer het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en bestuur en handel.Logchies vindt het te kort door de bocht om te zeggen dat zonder tussenkomst van de stedenband de windmolens er nooit waren gekomen, maar geholpen heeft het zeker. 'Daardoor gingen er wel deuren open die eerder gesloten bleven. Helemaal op bestuurlijk niveau.'Alhoewel Logchies geen ondernemer uit Groningen is, maar uit Castricum, heeft hij toch een beroep gedaan op het Groninger netwerk. 'Ik zal zeker niet schromen om er nog een keer gebruik van te maken.'Maar wat houdt Groningen dan aan dit stedenbandsucces over? Volgens Logchies zullen onderdelen van de windmolens verscheept gaan worden via de Eemshaven. 'Zo is de cirkel weer rond.'Een succes dus voor de stedenband. Want het nog te bouwen windmolenpark wordt volgens de stedenband en Logchies de grootste van de Poolcirkel. Toch was er tien jaar onderhandelen voor nodig om tot de komst van het windmolenpark te komen.'Het was moeilijk om tot de mensen in Rusland door te dringen. Want bij die mensen komt gas en olie uit hun oren. Het was dus erg moeilijk om het belang van groene energie voor het voetlicht te brengen', zegt Logchies.Groningen heeft twee stedenbanden, namelijk met Moermans en San Carlos (Nicaragua). De samenwerkingsverbanden zijn beiden ontstaan om ontwikkelingshulp te bieden. Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) liggen juist in Moermansk veel economische kansen voor Groningen.'Moermansk is een gebied met heel veel potentie en mogelijkheden, ook voor het bedrijfsleven', zegt de wethouder, die zelf drie jaar geleden voor het laatst naar Rusland is gegaan met meerdere bedrijven in zijn kielzog. 'Het blijkt dus zo te zijn dat door onze contacten het een stukje minder moeilijk is om in Rusland dit soort windmolenprojecten van de grond te krijgen.'Dit soort successen zal je volgens van Keulen niet aan de lopende band gaan zien, maar ze kunnen er wel meer komen. 'Dat is aan de ondernemers. Het hangt er vanaf welke kansen ze zien. Er ligt een gigantisch gas- en olieveld, er komt een gigantisch windpark en Groningen is de energieprovincie van Nederland. Ik zou zeggen dat die kansen er zijn.'(2015)