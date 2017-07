Nieuwe concertzaal wordt 'kleine versie van de HMH'

Nog voor het eind van het jaar gaat ie open: EM2. Een spiksplinternieuw muziekpodium op het voormalige terrein van de Suikerfabriek in de Stad.

Woensdag werd begonnen met het leggen van het fundament, na twee jaar aan voorbereiding. Volgens Chris Garrit, de initiatiefnemer van het podium, krijgt de zaal de beste akoestiek van Noord-Nederland.'Het wordt eigenlijk een kleine versie van de Heineken Music Hall (HMH), het concertgebouw met de beste akoestiek wat mij betreft. We gebruiken precies dezelfde materialen', aldus Garrit.Er komt plek voor ongeveer 1200 mensen. Er worden niet alleen concerten gegeven, zegt Garrit. 'We willen ook activiteiten organiseren die verband houden met de actualiteit. Bijvoorbeeld als het gaat over aardbevingen.'