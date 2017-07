'Hoeveel geld gaat er naar Groningen Airport Eelde?'

SP en CDA hebben om vopheldering gevraagd over de hoogte van het bedrag dat de gemeente Groningen in vliegveld Groningen Airport Eelde moeten steken. Maar duidelijkheid hebben ze niet gekregen.

Groningen is samen met de gemeenten Assen en Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe aandeelhouder van het vliegveld. Samen moeten ze 46 miljoen euro op tafel leggen om het vliegveld toekomstbestendig te maken.Wethouder Joost van Keulen (VVD) liet eerder al weten aan een voorstel te werken en niks te kunnen zeggen over de hoogte van het investeringsbedrag.De vraag van SP en CDA is woensdagavond gesteld omdat er toen werd gesproken over de verdeling van de financiën van volgend jaar. Wethouder Ton Schroor (D66) liet echter niks los over de hoogte van de investering. 'Het college hecht waarde aan het vliegveld, maar hoeveel waarde moet nog blijken. Alles ligt nog op tafel en daar hebben we nog geen standpunt over.'CDA-fractievoorzitter René Bolle denkt dat er nog geen bedrag wordt genoemd omdat de coalitiepartijen niet op één lijn zitten als het over het vliegveld gaat. 'Het lijk erop alsof ze het niet eens worden over de hoogte van het bedrag.' Het CDA maakt geen deel uit van de coalitie in Groningen.Na verwachting zal er na het zomerreces een raadsvoorstel komen waarin de hoogte van het investeringsbedrag komt te staan.