Irritaties om 'continu dikke lange file' bij de zeesluizen

(Foto: Google Streetview)

Er staan regelmatig rijen wachtende auto's voor de brug bij de zeesluizen in Farmsum en dat zorgt voor irritatie. 'Continu dikke lange file', verzucht een luisteraar van Radio Noord. En de problemen zijn voorlopig nog niet voorbij, zegt Carolien Fischer van Rijkswaterstaat.

Over enkele weken start het groot onderhoud aan de twee zogeheten buitenhoofdbruggen. 'En dat levert hinder op. Hoe vervelend het ook is.'



Brug in slechte staat

Momenteel wordt er al gewerkt aan de voorbereidingen. Een van de bruggen is er slecht aan toe en daarom mag het verkeer er niet van twee rijrichtingen tegelijk over. Als er van de ene kant auto's komen, moet het tegemoetkomende verkeer wachten. Rijkswaterstaat heeft stoplichten geplaatst om dat in goede banen te leiden. 'Het idee is dat je er nu één voor één over moet, anders krijg je het recht van de sterkste', zegt Fischer. 'En dat willen we niet, het leidt tot onveilige situaties.'



'Superirritant, wachten op niets'

Als er van de overkant geen verkeer komt, staat het licht aan de andere kant op groen. Althans, dat is de bedoeling. 'Maar ik stond net een hele tijd op niets te wachten', zegt Radio Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra. 'Superirritant natuurlijk als je moet wachten op niets', stelt Fischer. 'We gaan er meteen naar kijken, want het zou nu moeten werken.'



Renovatie

In september worden de bruggen volledig gerenoveerd. Dat duurt zo'n twee maanden. 'Daarna zijn alle rijstroken weer volledig te gebruiken. We werken aan een verkeersplan met de bedrijven hier omheen, met adviesroutes.'

Door: RTV Noord