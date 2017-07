Man aangehouden na 'vermoedelijke schietpartij'

(Foto: 112 Groningen/Gerrie de Groot)

De politie heeft woensdagavond in Winschoten een 55-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een 'vermoedelijke schietpartij'.

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding van een schietpartij in een woning aan de Beertsterweg in Winschoten en doet onderzoek naar wat er is gebeurd.



In het huis werd een vuurwapen aangetroffen en de 55-jarige bewoner is gearresteerd. Er is niemand gewond geraakt.

Door: RTV Noord Correctie melden