Scheidsrechter Mulder maakt promotie

Scheidsrechter Siemen Mulder uit Uithuizen maakt promotie. Hij fluit vanaf komend seizoen met name voetbalwedstrijden in de Eredivisie.

De 33-jarige Mulder was tot nu toe vooral in de Jupiler League actief. Mulder promoveerde van de categorie Scheidsrechters Junior naar Scheidsrechters Senior, de hoogste groep arbiters in Nederland.Mulder was al wel af en toe leidsman in de Eredivisie. In december 2014 maakte hij zijn debuut in het duel Cambuur-NAC.'Ik ben al dertien jaar scheidsrechter, fluiten is mijn grote passie. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik deze stap nu kan maken', zegt hij op de website van de KNVB . 'Het betekent dat er nieuwe kansen aankomen en die wil ik met beide handen grijpen.'Mulder is donderdagavond de vierde official bij de wedstrijd Ruzomberok-Vojvodina in Slowakije, in de voorronde van de Europa League.