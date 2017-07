Lopend Vuur: Heel goed, extra snelheidscontroles op provinciale wegen

Het Openbaar Ministerie gaat op elf provinciale wegen trajectcontroles invoeren. Dat gebeurt onder andere in Friesland, Flevoland en Limburg. Volgens het OM wordt er nog met andere provincies gesproken.

Met de maatregel moet de verkeersveiligheid vergroot worden. Het afgelopen jaar waren in ons land 621 verkeersdoden. Daarbij zijn er veel ongevallen op provinciale wegen.Bij een trajectcontrole over langere afstand houden automobilisten zich beter aan de snelheidslimiet, is de ervaring van het OM.