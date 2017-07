Brandveiligheid: 'Vooral in oude studentenhuizen zie je dingen waar je niet vrolijk van wordt'

De gemeente Groningen moet zorgen dat studenten zich meer bewust worden van de brand(on)veiligheid van studentenhuizen. Dat vindt de partij Student en Stad in Groningen.

Volgens raadslid Jikke van Deelen worden jaarlijks 867 huizen gecontroleerd op brandveiligheid. 'Dat is natuurlijk heel mooi, maar wat gebeurt er na die controles? Vooral in kleine en oude studentenhuizen zie je dingen waar je niet vrolijk van wordt', zegt Van Deelen.Student en Stad gaat zelf geen campagne opzetten om de bewustwording bij studenten te vergroten. Van Deelen: 'Het college moet ervoor zorgen dat de stad zo veilig mogelijk is. Wij zijn er in principe alleen om het college te controleren.'Student en Stad denkt dat het naderende nieuwe studiejaar een uitgelezen kans is om iets te doen aan de bewustwording van de studenten. 'De KEI-week zou daar een super moment voor zijn, want dan komen alle nieuwe studenten bij elkaar.'