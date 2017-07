Heb jij het slachtoffer van een straatroof geholpen?

(Foto: Flickr / Peter Gerdes (creative commons))

De politie is op zoek naar twee mannen die afgelopen weekend het slachtoffer van een straatroof in Groningen hebben geholpen.

Bankje op Martinikerkhof

Een 38-jarige Stadjer ging zaterdagnacht op een bankje zitten op het Martinikerkhof. Daar zat ook een jongen. Opeens voelde de Groninger een arm om zijn nek. Hij werd bedreigd met een mes en moest zijn portemonnee geven.



Met zijn buit ging de straatrover ervandoor. Het slachtoffer en de jongen die ook op het bankje zat, gingen achter de dader aan, maar ze verloren hem al snel uit het oog.



Zoektocht

Het slachtoffer kwam op de Turfsingel een man tegen met een donkere huidskleur. Hij had iemand voorbij zien rennen. Samen hebben ze nog gezocht in de omgeving, maar tevergeefs.



Getuigen

De politie wil graag spreken met deze twee mannen die het slachtoffer hebben geholpen. Mogelijk kunnen zij meer vertellen over de straatroof en de dader.



Signalement verdachte

De straatrover is een jongeman van ongeveer 20 jaar oud. Hij heeft een donkere huidskleur, een slank postuur en is ongeveer 1.75 meter lang.

Door: RTV Noord Correctie melden