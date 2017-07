Wethouder bezorgd over onenigheid rond grond nieuw zonnepark

Powerfield, een ontwikkelaar van zonneparken, ligt in de clinch met de eigenaar van een stuk grond in Vlagtwedde. Op dat stuk grond wil Powerfield een zonnepark bouwen. Maar boer Jan Adams betwist dat er een koopovereenkomst ligt, zoals Powerfield beweert.

'Het zou jammer zijn als het zonnepark van 120 hectare er toch niet komt', vindt wethouder Seine Lok van de gemeente Vlagtwedde. Het voorstel van de wethouder om het park er te laten komen is anderhalve week geleden na een aantal kritische noten door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de rechtszaak kan nu roet in het eten gooien.'We waren heel erg blij dat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, en het zou jammer zijn als het project hierdoor niet uitgevoerd kan worden. We hopen dan ook dat de partijen er goed uitkomen. Zo kunnen we onze ambitie betreffende het opwekken van duurzame energie in onze gemeente goed uitvoeren.'Mochten de partijen er toch niet uitkomen, dan weet de wethouder nog niet wat er moet gebeuren. 'Theoretisch is het mogelijk dat er een andere locatie komt, maar het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat dat gerealiseerd kan worden.''Bovendien vinden we juist dat deze locatie erg geschikt is voor het bouwen van een zonnepark. De plek ligt erg achteraf, en bovendien zijn er slechts weinig omwonenden die er last van hebben. Daarnaast is het landbouwgrond van mindere kwaliteit, waardoor de grond op deze manier beter gebruikt kan worden.'Binnen twee weken moeten Powerfield en boer Adams tot een overeenkomst zijn gekomen. Gebeurt dat niet, dan gaat de rechter alsnog uitspraak doen.