Oefencampagne van Donar begint in Uithuizen

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen op zaterdag 2 september in Uithuizen de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Tegenstander in sporthal de Mencke is dan Aris Leeeuwarden. De wedstrijd begint om 19.30 uur.



Donar speelt ieder jaar oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de regio. De aftrap van de landskampioen is dus in Uithuizen. Donar speelt in de aanloop naar het nieuwe seizoen nog twee wedstrijden in de regio. Binnenkort wordt duidelijk waar en tegen wie wordt gespeeld.

Door: RTV Noord Correctie melden