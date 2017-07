Wethouder van gemeente Oldambt stopt ermee

Wethouder Ricky van den Aker (CDA) van de gemeente Oldambt legt per 1 augustus haar taken als wethouder neer. Van den Aker heeft donderdag haar ontslag ingediend.

Van den Aker stopt vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze is sinds 2010 wethouder in de gemeente Oldambt, die ontstond na een herindeling van Scheemda, Reiderland en Winschoten. Van den Aker heeft onder meer verkeer en vervoer, toerisme, groenbeheer en het afvalbeleid in haar portefeuille.



Politieke ervaring

Voordat Van den Aker wethouder werd van Oldambt, vervulde ze die functie een jaar in de gemeente Bellingwedde. Ook was Van den Aker tien jaar CDA-wethouder in de Brabantse gemeente Boxtel.



Van den Aker was donderdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.



Jammer

CDA-fractievoorzitter Peter Hagedoorn zegt het vertrek van de wethouder 'uiteraard erg jammer' te vinden. 'We kijken met goede gevoelens terug op haar periode als wethouder.'



En ook Luit Engalage, voorzitter van de CDA afdeling Oldambt, noemt het jammer dat Van den Aker stopt. 'Maar het is haar keuze en die heb je te respecteren', zegt hij.



Opvolger?

Volgens Engalage is het nog niet duidelijk wie de wethouder gaat opvolgen en of er uberhaupt een opvolger komt. 'Daar gaat de coalitie druk over in gesprek', aldus de voorzitter. 'Maar we weten allemaal ook dat de verkiezingen er al bijna aan komen.'



'Toch duurt het nog wel zeker zeven maanden voordat die verkiezingen er zijn', zegt Hagedoorn. 'We gaan met de coalitie in overleg en we hopen het nog voor het zomerreces te regelen.'



Lijstduwer

Woensdag heeft het CDA in Oldambt de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar vastgesteld. Daarop staat Van de Aker op de een na laatste plek als lijstduwer.

Door: Mario Miskovic Correctie melden