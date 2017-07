Vissen bij Fivelpoort: 'Een groep onverlaten heeft het verpest'

Je kunt er prachtig vissen: het water bij bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam. Een groep fanatieke sportvissers heeft er zelfs karpers uitgezet, zodat de kans dat ze ook daadwerkelijk wat vangen groter is. Er is één probleem: het mag niet meer.

'Een aantal onverlaten heeft het verpest', verzucht Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.



'Alles werd met voeten getreden'

'Er stonden tentjes, er werd afval achtergelaten en zelfs een wedstrijd georganiseerd. Vissen met vier hengels ook. Dat kan gewoon niet. Alle voorwaarden die gelden voor wateren waar je een vispas voor nodig hebt, werden hier met voeten getreden', zegt Mensinga.



Die pas heb je nodig als je wilt vissen in wateren van de Hengelsportfederatie. Maar dit water is eigendom van het bestuur van Fivelpoort, dat de laatste jaren gedoogde dat vissers er hun hengel uitgooiden.



'Het werd gedoogd'

'Twee jaar geleden hebben wij het bestuur een brief gestuurd, met de vraag of wij het konden huren. Dan is alles geregeld, ook de handhaving. Ze wilden eerst even zien hoe het bedrijventerrein zich verder zou ontwikkelen. Daarom wilden ze het niet verhuren, maar het werd dus gedoogd.'



'Er zijn mensen die hier met goede bedoelingen al die tijd gevist hebben. Maar die onverlaten hebben het voor ze verpest. We gaan weer contact opnemen met het bestuur van het bedrijventerrein, of ze niet toch willen overwegen het water over te doen aan ons. Dan is het geregeld en kan de politie ook handhaven.'



Bereikbaarheid belangrijker dan viswater

Het bestuur laat RTV Noord weten voorlopig geen pachtovereenkomst te willen omdat onduidelijk is hoe het bedrijventerrein zich verder ontwikkelt. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de verdubbeling van de N33 die er langsloopt. Goede bereikbaarheid is belangrijker dan viswater, vindt het bestuur.

