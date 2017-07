Dertig extra banen dankzij nieuwe investering in EOF Groep

Het verzekeringsbedrijf EOF Assurantiën in Farmsum breidt uit dankzij het GROEIfonds van de Economic Board Groningen (EBG). Door de financiering kan EOF Assurantiën nieuwe medewerkers aantrekken en opleiden.

Bij EOF Assurantiën werken momenteel tien mensen. Directeur Fred Hansen verwacht dat het aantal medewerkers snel naar veertig groeit. Het is de tweede investering in korte tijd van het GROEIfonds in een bedrijf dat onderdeel is van de Eemsmond Office Facilities Groep (EOF).Eind maart verstrekte het GROEIfonds al een lening aan Belgroep Groningen (BGG), een ander bedrijf van de EOF Groep. De Belgroep Groningen kon daardoor nieuwe callcenter- en verzekeringsactiviteiten versneld opzetten.De groei van de activiteiten van Belgroep Groningen bezorgt EOF Assurantiën veel nieuwe klanten. Belgroep Groningen doet voor het Rotterdamse bedrijf Einde Contract Melder een deel van het telefonieverkeer. Einde Contract Melder helpt klanten van energiemaatschappijen, telefoniebedrijven en verzekeraars herinneren aan het aflopen van contracten. Wekelijks worden zo honderden potentiële verzekeringsklanten door Belgroep Groningen doorgeleid naar zusterbedrijf EOF Assurantiën.In opdracht van (internet-)verzekeraar Intrasurance biedt EOF Assurantiën als tussenpersoon offertes aan aan klanten die geïnteresseerd zijn in een nieuwe verzekering. Ook helpt EOF Assurantiën bij het afsluiten van (schade)verzekeringen en bij de overstap naar een andere verzekeraar. Voor alle verzekeringsactiviteiten beschikt EOF Assurantiën over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).De Economic Board Groningen lanceerde het GROEIfonds medio 2016. Er was oorspronkelijk een bedrag van veertig miljoen euro beschikbaar. Vanaf de start stroomden de aanvragen binnen.