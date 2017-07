App moet lange files voor openstaande Knijpsbrug terugdringen

De Knijpsbrug (Foto: Jaap Elevelt/Groningen in Beeld)

Een gesproken bericht via de mobiele telefoon kan automobilisten waarschuwen voor een openstaande Knijpsbrug in Hoogezand. Dat technisch foefje is vanaf nu mogelijk voor automobilisten die de app Flitsmeister gebruiken.

Alternatieve route

Het gaat om een proef van Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en Be-Mobile. Automobilisten die vanaf de A7 van Groningen naar Hoogezand rijden krijgen via de app een gesproken bericht. Er worden ook alternatieve routes voorgesteld.



Verkeersonveilig

Doordat files voor de openstaande Knijpsbrug soms tot op de A7 staan, vinden Rijkswaterstaat en de provincie dat het om een verkeersonveilige situatie gaat. De app moet daar verandering in brengen.



Eelwerderbrug

Voor de proef zijn bij de Knijpsbrug kastjes geplaatst die registreren wanneer de brug open is. Hetzelfde is gedaan bij de Eelwerderbrug in de N33. Ook daar kunnen automobilisten tijdig gewaarschuwd worden voor een openstaande brug.



Lees ook:

- Onderzoek naar verkeersproblemen Knijpsbrug

- Alternatieve route bij brugopeningen Knijpsbrug Hoogezand Het gaat om een proef van Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en Be-Mobile. Automobilisten die vanaf de A7 van Groningen naar Hoogezand rijden krijgen via de app een gesproken bericht. Er worden ook alternatieve routes voorgesteld.Doordat files voor de openstaande Knijpsbrug soms tot op de A7 staan, vinden Rijkswaterstaat en de provincie dat het om een verkeersonveilige situatie gaat. De app moet daar verandering in brengen.Voor de proef zijn bij de Knijpsbrug kastjes geplaatst die registreren wanneer de brug open is. Hetzelfde is gedaan bij de Eelwerderbrug in de N33. Ook daar kunnen automobilisten tijdig gewaarschuwd worden voor een openstaande brug.

Door: RTV Noord Correctie melden