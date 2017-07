Groningen tweede in Facebookwedstrijd 'Niet bellen achter het stuur'

(Foto: RTV Noord)

Groningen is tweede geworden in de noordelijke Facebookstrijd 'mobiel niet in de hand houden tijdens het rijden'.

Friesland wint

De competitie werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. Ruim vijfduizend noorderlingen beloofden op Facebook hun telefoon niet achter het stuur te gebruiken. De meesten van hen kwamen uit Friesland en daarom is deze provincie als winnaar uitgeroepen. Drenthe is als derde geëindigd.



Afleiding

Volgens Rijkswaterstaat is de Facebookwedstrijd 1200 keer gedeeld en vijfduizend keer geliket. De wedstrijd is onderdeel van de campagne 'A7? Attent!' De politie controleert op deze weg een half jaar extra op afleiding in het verkeer. Rijkswaterstaat ondersteunt deze actie met online voorlichting.



Lees ook: Facebookstrijd: Hoeveel mensen beloven hun smartphone niet in de hand te houden tijdens het rijden? De competitie werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. Ruim vijfduizend noorderlingen beloofden op Facebook hun telefoon niet achter het stuur te gebruiken. De meesten van hen kwamen uit Friesland en daarom is deze provincie als winnaar uitgeroepen. Drenthe is als derde geëindigd.Volgens Rijkswaterstaat is de Facebookwedstrijd 1200 keer gedeeld en vijfduizend keer geliket. De wedstrijd is onderdeel van de campagne 'A7? Attent!' De politie controleert op deze weg een half jaar extra op afleiding in het verkeer. Rijkswaterstaat ondersteunt deze actie met online voorlichting.

Door: RTV Noord Correctie melden