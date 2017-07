Omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld herdacht

De medailles die de omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld postuum kregen als Groninger van het Jaar, hebben een plekje gekregen in een herdenkingsvitrine in de militaire kazerne in Assen. Precies een jaar nadat de twee om het leven kwamen.

Sergeant Hoving uit Winschoten en korporaal Roggeveld uit Groningen stierven op 6 juli vorig jaar tijdens een schietoefening met mortiergranaten in Mali, waar de twee op missie waren.Het overlijden van de twee militairen werd ook door de Nederlandse soldaten in Mali herdacht. De families van Hoving en Roggeveld volgden de plechtigheid in Assen, via een livestream met het Afrikaanse land. Ook bezochten ze de graven van de twee soldaten.Om 16.00 uur worden de twee in besloten kring herdacht op de kazerne in Assen. Hoving en Roggeveld maakten deel uit van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in AssenHoving en Roggeveld werden op 30 december vorig jaar met overgrote meerderheid uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing Groninger van het Jaar, die RTV Noord jaarlijks organiseert. Ze kregen driekwart van de stemmen.