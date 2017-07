Luchtwachttoren Warfhuizen heeft nog een beetje hulp nodig

Stichting Het Groninger Landschap komt nog vierduizend euro te kort voor de inrichting en openstelling van de luchtwachttoren in Warfhuizen.

De restauratie van de toren is waarschijnlijk in september klaar, maar er is nog wat extra geld nodig. Een crowdfundingactie moet het ontbrekende bedrag opleveren.Met het geld kan de toren worden opengesteld voor bezoekers en worden de oorspronkelijke elementen zoals een observatiestatief, vaste banken, een klaptafel en een schuilnis teruggebracht.Het belangrijkste onderdeel is de 'plottafel', waarop alle vliegbewegingen werden geregistreerd. Die wordt met de hand nagemaakt.Op de website van Het Groninger Landschap vindt u alles over de crowdfundingactie