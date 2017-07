Boeren doen kennis op in de Kollumerwaard

(Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Een drukte van belang donderdag op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. Verschillende landbouwers zijn naar de boerderij in het Friese deel van het Lauwersmeergebied gekomen om hun kennis bij te spijkeren en nieuwe toepassingen in de landbouw.





Muizen en ratten

Ook is er speciale aandacht voor plaagdierenbestrijding. In verleden werden muizen en ratten met gif bestreden, maar de maatregelen zijn aangescherpt en er mag steeds minder gif worden gebruikt. Veel boeren hebben dan ook vragen over hoe ongedierte het best kan worden verjaagd.



